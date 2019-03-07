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У известного российского киноактера отобрали квартиру и выгнали на улицу

Актера Сергея Фролова принудительно выселили из квартиры вместе с женой и ребенком. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на директора артиста Наталью Грановскую.

Сергей Фролов.
Сергей Фролов.
кадр из сериала

По словам Грановской, квартирой Фролова завладело «Международное кредитное бюро» (МКБ).

Как рассказал сам актер, 6 марта некие люди без предупреждения вырезали замки в его квартире на Дмитровском шоссе. После этого приехали судебные приставы и описали имущество, сославшись на исполнительное производство.

Когда жена и сын Фролова попытались зайти в квартиру, чтобы взять с собой ценности, представитель собственника, по данным актера, их ударил. Артист подал заявление в полицию. Фролов и его семья остались на лестничной площадке без документов и теплых вещей. Позже им пообещали предоставить два часа, чтобы собраться.

Ранее Фролов рассказал проекту «Дружи с финансами», что его мать взяла кредит на 600 тысяч рублей под 28%годовых якобы на ремонт квартиры, который так и не был сделан. Она не успевала погасить долг из-за резкого роста курса валюты, после чего ей предложили еще один кредит — уже на 1,2 млн рублей под залог недвижимости. Через два месяца после заключения этого договора его мама умерла. По словам актера, она была не в курсе содержания договора. После ее смерти он обнаружил в квартире пакет с психотропными препаратами.

В 2017 году Фролов узнал, что квартира выставлена на торги, однако позже выяснилось, что торги были фиктивные. Актер подчеркнул, что он не единственный, кто пострадал от этой преступной схемы.

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