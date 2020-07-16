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16 июля
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У телеведущей во время прямого эфира выпал передний зуб

У ведущей украинского телеканала «1+1» Марички Падалко выпал передний зуб во время прямого эфира.

Семья перед телевизором.
Семья перед телевизором.
CC0

Фрагмент видео с инцидентом появился в Instagram. Пользователи отметили профессионализм ведущей, которая подхватила выпавший зуб рукой и без смущения продолжила вещание.

Позже телеведущая рассказала, что в этом инциденте на самом деле виновата ее дочь. Несколько лет назад девочка случайно выбила ей зуб будильником.

«У меня в спальне стоял тяжелый металлический будильник, и однажды он очень заинтересовал мою маленькую дочь. Она схватила его с подоконника и начала размахивать „игрушкой“ рядом со спящей мамой. И только я зевнула, как маленькая веселая ручка отбила мне половину зуба», — написала Падалко в соцсети, пишет «МК».

Телеведущая решила серьезно заняться восстановлением зуба лишь недавно. Стоматолог сумел нарастить зуб, однако строго-настрого запретил надкусывать пищу передними зубами до окончания лечения, пишет News.ru.

К запрету Падалко отнеслась легкомысленно. И вот результат во весь телеэкран.

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