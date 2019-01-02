Ученые назвали причину переедания

Выброс гормона допамина, вызывающего чувство удовлетворения, происходит дважды: когда человек принимает пищу, и когда еда попадает в желудок.
Ученые разбили 12 добровольцев на две группы. Одним дали вкусный молочный коктейль, другим — безвкусный раствор. У участников, которые получили коктейль, второй выброс допамина замедлялся.
«Мы продолжаем есть до тех пор, пока не будет высвобождено достаточное количество допамина», — заявил один из ученых.
Исследователи уточняют, что полученные результаты нужно подтвердить дальнейшими исследованиями.