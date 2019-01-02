Ученые назвали причину переедания

Немецкие ученые выяснили, с чем связана проблема переедания. Дело в том, что выброс гормона, отвечающего за чувство удовлетворения, замедляется, когда человек есть вкусную пищу. Об этом пишет Российская газета со ссылкой на портал EurekAlert.

Выброс гормона допамина, вызывающего чувство удовлетворения, происходит дважды: когда человек принимает пищу, и когда еда попадает в желудок.

Ученые разбили 12 добровольцев на две группы. Одним дали вкусный молочный коктейль, другим — безвкусный раствор. У участников, которые получили коктейль, второй выброс допамина замедлялся.

«Мы продолжаем есть до тех пор, пока не будет высвобождено достаточное количество допамина», — заявил один из ученых.

Исследователи уточняют, что полученные результаты нужно подтвердить дальнейшими исследованиями.