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21 июня
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Ученые назвали ранний признак неизлечимой болезни

Британские ученые выявили у молодых людей ранние признаки необратимых процессов, связанных с болезнью Паркинсона, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert. Речь идет об изменениях в серотониновой системе.

Медицина. Здоровье. Врач. Доктор.
Медицина. Здоровье. Врач. Доктор.
СС0

В ходе исследования у людей без болезни Паркинсона, но с вызывающей её мутацией выраженных симптомов расстройства не выявили. Однако ученые заметили, что у этих людей наблюдается постепенное истощение серотонина. Исследователи предположили, что изменения в серотониновой системе могут начаться очень рано и предшествовать появлению симптомов болезни.

Болезнь Паркинсона — неизлечимое нарушение центральной нервной системы. Ее вызывает гибель нейронов, вырабатывающих дофамин. У пациентов развивается тремор, ригидность мышц, неустойчивость позы и потеря равновесия.

Наследственная форма болезни Паркинсона вызвана мутациями в гене SNCA.

Ранее эксперты из Гарвардского университета выяснили, что употребление биологически активных добавок способно привести к инвалидности и вызвать преждевременную смерть.

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