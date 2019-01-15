Ученые назвали смертельную опасность пропусков визитов к врачу

Ученые выяснили, что пациенты с психическими расстройствами, которые пропустили за год 2 или больше визитов к врачу, повысили риск своей смерти в 8 раз.
А люди с хроническими болезнями, которые не менее двух раз в год пропустили медицинский осмотр, умирали в 3 раза чаще.
В исследовании говорится о том, что пациенты с 1, 2 или 3 хроническими заболеваниями пропускали визиты к врачу на 30% чаще, а с 4 и более болезнями — на 70% чаще, чем люди без хронических заболеваний.
Ученые призвали вовремя проходить медосмотр. Причем делать это необходимо на любой стадии заболевания.