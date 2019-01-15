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Ученые назвали смертельную опасность пропусков визитов к врачу

Ученые из Университета Глазго выяснили, что пропуски регулярных визитов к врачу в разы увеличивают риск смерти для пациентов с серьезными заболеваниями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на издание N+1.

Медицина. Больница. Врач.
Медицина. Больница. Врач.
СС0

Ученые выяснили, что пациенты с психическими расстройствами, которые пропустили за год 2 или больше визитов к врачу, повысили риск своей смерти в 8 раз.

А люди с хроническими болезнями, которые не менее двух раз в год пропустили медицинский осмотр, умирали в 3 раза чаще.

В исследовании говорится о том, что пациенты с 1, 2 или 3 хроническими заболеваниями пропускали визиты к врачу на 30% чаще, а с 4 и более болезнями — на 70% чаще, чем люди без хронических заболеваний.

Ученые призвали вовремя проходить медосмотр. Причем делать это необходимо на любой стадии заболевания.

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