Ученые обнаружили взаимосвязь между продолжительностью жизни женщины, ее ростом и весом

Врачи из Нидерландов выявили корреляцию между ростом женщины и ее ожидаемой продолжительностью жизни. Также влияние на продолжительность жизни оказывает и вес представительницы прекрасного пола. Об этом пишет портал Nation News.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Epidemiology&Community Health.

После проведения анализа данных, накопленных в результате масштабного исследования Netherlands Cohort Study, участие в котором принимали 120 тысяч мужчин и женщин, в период с 1986 по 2007 годы. На момент его старта, участникам было от 55 до 65 лет.

В центре исследования оказались старейшие участники, которым на момент завершения работы было минимум 90 лет. Среди мужчин их было 434 человека, среди женщин — 994 человека.

Было установлено, что женщины с ростом 175 сантиметров доживают до преклонных лет чаще, чем женщины с ростом 160 сантиметров в 1,3 раза. Также на долголетие оказывал влияние вес — женщины с недостаточным или избыточным весом имеют меньше шансов дожить до 90-летия.