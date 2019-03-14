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Ученые пытаются «воскресить» российского мамонта Юки

Биологи из японского Университета Киндай попытались заново активировать функции клеток мягких тканей мамонта Юки, найденного на дальневосточном побережье России в 2010 году, пишет Hi-news.

Кости и зубы мамонтов.
Кости и зубы мамонтов.
www.avito.ru.

По расчетам ученых, он погиб около 28 000 лет назад, его тело хранилось в замерзшем грунтовом слое земли. Мягкие ткани древнего животного остались практически нетронутыми, и ученым удалось извлечь из них 88 ядерных структур.

Местом активации их функций стали мышиные яйцеклетки, которые участвуют в эмбриональном развитии. Чтобы было с чем сравнивать изменения, происходящие с клетками мамонта, в другую группу яйцеклеток мыши были введены клетки современного слона.

После инкубации ядер исследователи заметили, что они оживились, но не полностью. Клетки начали достигать некоторых этапов, которые предшествуют клеточному делению, однако самого размножения зафиксировать не удалось.

Отсутствие деления клеток говорит о том, что нынешние методы клонирования животных не могут быть применены для возрождения мамонтов. Это будет возможно, только если ученые смогут довести клетки древнего животного до процесса деления.

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