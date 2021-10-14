Ученые рассказали, как пахнет смерть

Британские ученые в ходе эксперимента выяснили, что смерть можно почувствовать по запаху, пишет Пятый канал .

Испытуемым предлагалось понюхать путресцин, аммиак и воду. И только первый вывал у них непреодолимую тревогу, хотя исследуемые никогда раньше не чувствовали запаха подобного компонента.

По словам ученого Арно Висмара, когда человек умирает, его тело ломается, и во время этого процесса освобождается много ароматов.

Одним из них и является путресцин.

Также часто ассоциируют «запах смерти» с запахом травы, добавляет издание. Исследователи выяснили, что у человека есть древний обонятельный рецептор, который пробуждается накануне гибели и улавливает этот аромат.

Причем это может быть за год или пол года до трагедии, но рано или поздно он пробуждается.

Путресцин (от лат. puter — гнилой, гниющий) — органическое соединение, относится к группе биогенных аминов. Путресцин впервые был описан в 1885 году берлинским врачом Людвигом Бригером (1849−1919) в продуктах гнилостного распада белков.

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