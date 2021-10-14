Ученые рассказали, как пахнет смерть

Испытуемым предлагалось понюхать путресцин, аммиак и воду. И только первый вывал у них непреодолимую тревогу, хотя исследуемые никогда раньше не чувствовали запаха подобного компонента.
По словам ученого Арно Висмара, когда человек умирает, его тело ломается, и во время этого процесса освобождается много ароматов.
Одним из них и является путресцин.
Также часто ассоциируют «запах смерти» с запахом травы, добавляет издание. Исследователи выяснили, что у человека есть древний обонятельный рецептор, который пробуждается накануне гибели и улавливает этот аромат.
Причем это может быть за год или пол года до трагедии, но рано или поздно он пробуждается.
Путресцин (от лат. puter — гнилой, гниющий) — органическое соединение, относится к группе биогенных аминов. Путресцин впервые был описан в 1885 году берлинским врачом Людвигом Бригером (1849−1919) в продуктах гнилостного распада белков.
Ранее женщина воскресла после клинической смерти перед рождением внучки.