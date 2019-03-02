Ученые сняли на видео, как гигантский паук поймал и съел опоссума

В дебрях Амазонии ученые из из Мичиганского университета впервые сняли на видео, как огромный тарантул расправился с опоссумом. Этот эпизод исследователи описали в статье в журнале Amphibian and Reptile Conservation , пишет Газета.ru.

Американские ученые в своей экспедиции сделали множество кадров о том, как пауки и многоножки питаются головастиками, лягушками и ящерицами. Однако им до этого никогда ранее не приходилось видеть, как паук пожирает столь крупного зверька, каким является опоссум.

Watch: Terrifying video shows giant tarantula dragging away an opossum to eat https://t.co/1aUXwrV0vH pic.twitter.com/aeHDbSgEMk — Newsweek (@Newsweek) 1 марта 2019 г.

Майкл Грандлер,

биолог:

Мы увидели, как большой тарантул забрался на опоссума. Опоссум слабо сопротивлялся и затих через полминуты.

Как пишут участники экспедиции, это не единственный подобный случай. Так, в Южной Америке и Австралии пауки нередко питаются змеями, мышами и птицами. Также известны случаи, когда пауки охотились на рыбу. Считается, что охота на более крупных животных дополняет их рацион, состоящий в основном из насекомых. Однако масштабы этой охоты могут быть недооценены, считают ученые.