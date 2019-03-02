Ученые сняли на видео, как гигантский паук поймал и съел опоссума

Американские ученые в своей экспедиции сделали множество кадров о том, как пауки и многоножки питаются головастиками, лягушками и ящерицами. Однако им до этого никогда ранее не приходилось видеть, как паук пожирает столь крупного зверька, каким является опоссум.
Watch: Terrifying video shows giant tarantula dragging away an opossum to eat https://t.co/1aUXwrV0vH pic.twitter.com/aeHDbSgEMk— Newsweek (@Newsweek) 1 марта 2019 г.
Майкл Грандлер,
биолог:
Мы увидели, как большой тарантул забрался на опоссума. Опоссум слабо сопротивлялся и затих через полминуты.
Как пишут участники экспедиции, это не единственный подобный случай. Так, в Южной Америке и Австралии пауки нередко питаются змеями, мышами и птицами. Также известны случаи, когда пауки охотились на рыбу. Считается, что охота на более крупных животных дополняет их рацион, состоящий в основном из насекомых. Однако масштабы этой охоты могут быть недооценены, считают ученые.
«Удивительно большое количество мелких позвоночных в Амазонии, очевидно, гибнет из-за членистоногих, таких, как большие пауки и многоножки», — говорят они.