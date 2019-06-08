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Ученые выяснили, что собаки «заражаются» стрессом от хозяев

Если хозяин собаки постоянно испытывает стресс, то животное страдает вместе с ним. К такому выводу пришли шведские ученые, пишет РИА Новости со ссылкой на Scientific Reports.

Солдат. Армия. Собака
Солдат. Армия. Собака
СС0

Ученые собрали две группы добровольцев. Часть из них владела овчарками, а остальные — бордер-колли. Им выдали специальные ошейники, которые следили за уровнем физической активности питомцев. Ученые регулярно беседовали с владельцами собак и замеряли уровень стресса в их организме.

В ходе эксперимента выяснилось: уровень стресса питомцев не зависел от их характера, образа жизни, других характеристик. Главным было состояние их хозяев.

Ученые предполагают: причина этого явления в том, что отношения питомцев и хозяев похожи на отношения маленьких детей и их матерей.

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