Ученые выяснили, что собаки «заражаются» стрессом от хозяев

Если хозяин собаки постоянно испытывает стресс, то животное страдает вместе с ним. К такому выводу пришли шведские ученые, пишет РИА Новости со ссылкой на Scientific Reports.

Ученые собрали две группы добровольцев. Часть из них владела овчарками, а остальные — бордер-колли. Им выдали специальные ошейники, которые следили за уровнем физической активности питомцев. Ученые регулярно беседовали с владельцами собак и замеряли уровень стресса в их организме.

В ходе эксперимента выяснилось: уровень стресса питомцев не зависел от их характера, образа жизни, других характеристик. Главным было состояние их хозяев.

Ученые предполагают: причина этого явления в том, что отношения питомцев и хозяев похожи на отношения маленьких детей и их матерей.