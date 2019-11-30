Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 ноября -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Уфолог рассказал о посещении МКС инопланетянами

NASA и русские космонавты скрывают правду о корабле инопланетян, находящемся вблизи Международной космической станции (МКС). В этом уверен известный уфолог Скотт Уоринг, пишет сайт Радио Sputnik.

Инопланетяне в Барнауле.
Инопланетяне в Барнауле.

Уоринг говорит, что доказательством служит разговор, зафиксированный накануне в прямом эфире в ходе трансляции изображения с видеокамеры Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

«Русский на МКС: «Корабль…». NASA с Земли: «Все понял. Скопируйте все. Мы только что выяснили. Это с тобой… Спасибо», — приводит уфолог на своем официальном сайте стенограмму переговоров между космонавтом и оператором NASA.

По мнению Уоринга, в данном диалоге речь шла именно об инопланетном корабле — русский космонавт, зная это, хотел что-то сообщить NASA. Тем не менее, оператор поспешно перебил своего коллегу и не допустил утечки информации.

«Вот стопроцентное доказательство того, что NASA и Россия знают, что инопланетяне часто посещают космическую станцию», — отметил Уоринг, прикрепив к своему расследованию видеозапись с трансляцией переговоров NASA и МКС.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость