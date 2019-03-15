Уфологи и нумерологии предрекают Земле 12 космических «покушений»

Уфологи, экстрасенсы и другие ученые убеждены, что в 2019 году Земля окажется под угрозой уничтожения 12 раз, пишет Znaj.ua.

Первый конец света должен был наступить 23 февраля, но таинственная планета Нибиру неожиданно изменила свою траекторию. Уфологи сразу решили, что это дело рук пришельцев, ведь только они обладают настолько мощными технологиями.

Земле придется пережить 12 так называемых «покушений», считают эксперты. Одно из самых масштабных — в виде метеоритного дождя — должно произойти 6 июня. После нескольких детальных исследований нумерологи выделили именно эту дату. Они отметили, что слияние двух «12» превращает этот день в своеобразный магнит.

Однако волноваться о конце света 6 июня стоит лишь в том случае, если Земле удастся избежать предыдущие 11 покушений. Первое из них запланировано уже на 18 марта.

Предсказания Нострадамуса, а также уфолога Дэвида Монтейна говорят о том, что с 8 по 18 марта на Землю обрушатся 100 злосчастий, началом которых станет парад трех планет. Вероятно, что одной из них станет пресловутая Нибиру.