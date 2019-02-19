Умер знаменитый дизайнер и креативный директор Chanel Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд скончался во Франции на 86-м году жизни. Знаменитый кутюрье несколько недель тяжело болел, пишет РИА Новости. Причина смерти пока не раскрывается.

Кто такой Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд родился в 1933 года в Гамбурге, Германия. В начале 50-х годов в юношеском возрасте он вместе с матерью переехал в Париж, где и начал свою карьеру в сфере моды. Работая простым иллюстратором, он привлек внимание профессионалов и получил должность ассистента известного дизайнера Пьера Балман. В дальнейшем Лагерфельд работал с такими модными домами как Fendi и Chloe, а в 1983 году его пригласили на должность художественного директора Chanel, коим он оставался до самой своей смерти. В 1974 году модельер основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression, пишет «РГ».

Кутюрье также увлекался фотографией, написал несколько книг, открыл в Париже собственную художественную галерею и выпустил немало ароматов, один из которых имел запах книги — настолько дизайнер любил читать.