Уральский «пельмень» прокомментировал сообщения о закрытии шоу

Исаев заявил, что коллектив успешно гастролирует по стране и в ближайшие годы закрываться не планирует.
Также он пригласил зрителей на концерты.
«Наши туры проходят с аншлагами, а фотографируемся и раздаём автографы мы после концерта с большим удовольствием!» — сообщил Исаев.
Комментаторы решили, что «Прощальный тур» — некий маркетинговый ход.
Ранее участники «Уральских пельменей» высказались об уходе из команды самой яркой и известной участницы Юлии Михалковой, пишет News.ru.
По их словам, девушку больше интересовало не шоу, а ее внешность.