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Уральский «пельмень» прокомментировал сообщения о закрытии шоу

Звезда шоу «Уралькие пельмени» Сергей Исаев прокомментировал сообщения о том, что шоу прощается со зрителями и дает своё последнее турне.

Микрофон. Запись
Микрофон. Запись
СС0

Исаев заявил, что коллектив успешно гастролирует по стране и в ближайшие годы закрываться не планирует.

Также он пригласил зрителей на концерты.

«Наши туры проходят с аншлагами, а фотографируемся и раздаём автографы мы после концерта с большим удовольствием!» — сообщил Исаев.

Комментаторы решили, что «Прощальный тур» — некий маркетинговый ход.

Ранее участники «Уральских пельменей» высказались об уходе из команды самой яркой и известной участницы Юлии Михалковой, пишет News.ru.

По их словам, девушку больше интересовало не шоу, а ее внешность.

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