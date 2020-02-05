Ургант похвастался новым прикидом в пиджаке и трусах и раззадорил фанатов

Шоумен Иван Ургант спровоцировал подписчиков Instagram на дискуссию вокруг его, Урганта, не вполне банального вида. На фото в соцсети он стоит рядом со знаменитым французским модельером Жан-Полем Готье в шикарном пиджаке и галстуке, но… Без штанов, а точнее — в семейных трусах. «Иван не позорься», — попросил клюнувший на провокацию подписчик.

Готье приехал в Россию со своим эпатажным шоу «Fashion Freak Show» — спектаклем о жизни и творчестве. Он всегда любил чудаков, провокаторов, смешение разных эстетик, неожиданные откровения, как-то рассказывал он журналистам.

Ну — фрики так фрики, вероятно, решил Иван Ургант. И пригласил его на свою программу, утверждает «Космополитэн».

А затем сфотографировался в пиджаке, галстуке и трусах а-ля семейки. Без брюк. Пишут, что это анонс передачи. Ну, не знаем, не знаем.

Но, надо полагать, знаменитому модельеру из Франции такой прикид пришелся по душе. Хотя по сравнению с шоу Готье (где, например, выступят дамы, имеющие десяток бюстов) видок Урганта — детские шалости.

А вот подписчики реагировали ну очень по-разному.

«У вас рыбки на трусах? Клево», «Трусы зачетные», «Стиляга» — писали одни.

Ну, а другие стали его подначивать снять и все остальное, подшучивать над ногами телеведущего. В общем, потроллили шоумена.