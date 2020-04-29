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Ургант заступился за Тодоренко, которую обвинили в поддержке домашнего насилия

Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала заступился за телеведущую Регину Тодоренко, которая подверглась травле в сети после ее слов о домашнем насилии, пишет РИА Новости.

Иван Ургант
Иван Ургант
www.instagram.com/urgantcom/

Тодоренко оказалась в центре скандала после интервью с PeopleTalk. Телеведущая заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что становятся жертвами насилия. «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — обратилась Тодоренко к женщинам.

Позже ведущая принесла извинения, но некоторые рекламодатели уже прекратили с ней сотрудничество, а журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года».

Ургант отметил, что считает домашнее насилие неприемлемым, но заступился за Тодоренко, напомнив, что она извинилась за свои слова.

«Травля и буллинг в интернете — это такое же насилие», — сказал он. Шоумен призвал интернет-критиков финансово поддержать организации, которые занимаются этой проблемой, вместо того, чтобы писать гневные комментарии в сети.

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