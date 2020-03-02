Уроженка Барнаула вылетела в первом же выпуске «Холостяка»

31-летняя София Линда Чи из Барнаула не прошла первый отбор в шоу «Холостяк» на ТНТ и вылетела в премьерном выпуске 1 марта.

В первом выпуске холостяк — стоматолог Антон Криворотов — познакомился с 25 девушками и сразу отсеял девять, среди которых оказалась и уроженка Барнаула.

Как рассказали altapress.ru в пресс-службе ТНТ, девушка училась в Алтайском институте культуры по специальности дизайн интерьеров.

Уже восемь лет София Линда Чи живет на Бали и называет себя современной шаманкой, работает с растениями и психоэмоциональными состояниями через шаманизм.

Поступив в институт, девушке пришлось его бросить и пойти работать, так как ее отчим, единственный кормилец в семье, пропал без вести.

Сейчас Софи автор тренингов для женщин «Алхимия женственности». Она увлекается медитациями, тантрическими практиками, психологией и ритуалами.

Девушка мечтает жить на три страны: Россия, Бали и США, а также стремится к написанию книги, нескольких альбомов, созданию ретритных центров, которые будут соединять в себе мастеров различных направлений.

В итоге роза все-таки не досталась девушке и ей пришлось покинуть проект.

Шоу выходит по воскресеньям на ТНТ.