Уволенная за интимные фото чиновница веселилась на закрытой вечеринке Playboy

Ранее журнал пообещал пригласить девушку на мероприятие независимо от ее результата в конкурсе.

Вечеринка прошла накануне в Москве. Победительниц наградили члены жюри конкурса — Тимур Батрудинов и Анна Седокова. На закрытой вечеринке среди «звезд» Ануфриева чувствовала себя уверенно — пила всласть шампанское, танцевала и подпевала звезде реалити-шоу «Дом-2» Ольге Бузовой, пишет ura.ru.

В июле Анну Ануфриеву уволили с госслужбы из-за участия в откровенной фотосессии для журнала. После этого она долго не могла устроиться на работу. В ноябре продала свою квартиру из-за долгов по ипотеке и переехала в съемное жилье.