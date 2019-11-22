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22 ноября
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Уволенная за интимные фото чиновница веселилась на закрытой вечеринке Playboy

Бывшая тюменская чиновница Анна Ануфриева, уволенная с госслужбы из-за откровенных фото, побывала на закрытой вечеринке победительниц конкурса «Девушка года» журнала Playboy.

Playboy
Playboy
boredpanda.com

Ранее журнал пообещал пригласить девушку на мероприятие независимо от ее результата в конкурсе.

Вечеринка прошла накануне в Москве. Победительниц наградили члены жюри конкурса — Тимур Батрудинов и Анна Седокова. На закрытой вечеринке среди «звезд» Ануфриева чувствовала себя уверенно — пила всласть шампанское, танцевала и подпевала звезде реалити-шоу «Дом-2» Ольге Бузовой, пишет ura.ru.

В июле Анну Ануфриеву уволили с госслужбы из-за участия в откровенной фотосессии для журнала. После этого она долго не могла устроиться на работу. В ноябре продала свою квартиру из-за долгов по ипотеке и переехала в съемное жилье.

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