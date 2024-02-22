22 февраля
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В Apple заявили, что рис не спасет мокрый iPhone

Компания выпустила руководство, в котором опровергается миф о том, что мокрый iPhone не спасет рис.

iPhone 14 Pro.
iPhone 14 Pro.
unsplash.com

В Apple объяснили, что частицы риса могут только навредить.

При намокании смартфона пользователям следует аккуратно вытряхнуть жидкость разъемом для зарядки вниз, а затем оставить смартфон высыхать.

Также не стоит сушить телефон феном или ватными тампонами.

Напомним, что все устройства Apple, начиная с iPhone 12, выдерживают погружение на глубину до шести метров до 30 минут.

При этом пользователям стоит надевать специальные чехлы, если они хотят сделать снимки под водой.

Ранее сообщалось, что пользователи новенького iPhone 15 массово жалуются на то, что его легко сломать.

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