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В Барнауле выбрали победителя конкурса слоганов ко Дню толерантности

Комитет по делам молодежи в Барнауле устроил конкурс на лучший слоган ко Дню толерантности, сообщили в мэрии.

Фестиваль иностранных студентов в АлтГТУ.
Фестиваль иностранных студентов в АлтГТУ.
Анна Зайкова.

Сам конкурс назывался «Мы разные — мы равные!».

Лучшим выбрали слоган студентки АлтГУ Мариеты Саркисян: «Единый мир, един народ. И только так идем вперед».

Среди других вариантов были: «Все мы разные, но от того прекрасные», «Дружба идёт за руку с равенством», «Мы равны и вместе сильны!», «Толерантность — мир в многообразии», «Толерантность — единство в разных».

Победителю вручат диплом и ценный приз.

Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. Декларация принципов терпимости ЮНЕСКО утверждена в 1995 году.

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