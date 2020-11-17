В Барнауле выбрали победителя конкурса слоганов ко Дню толерантности

Сам конкурс назывался «Мы разные — мы равные!».

Лучшим выбрали слоган студентки АлтГУ Мариеты Саркисян: «Единый мир, един народ. И только так идем вперед».

Среди других вариантов были: «Все мы разные, но от того прекрасные», «Дружба идёт за руку с равенством», «Мы равны и вместе сильны!», «Толерантность — мир в многообразии», «Толерантность — единство в разных».