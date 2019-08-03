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В Чернобыле нашли мертвого карликового инопланетянина

Американские следователи изучили снимок киевского сталкера, который был сделан в Чернобыле, и пришли к выводу, что в этой заброшенной зоне полно следов внеземных цивилизаций, пишет Vistanews.ru.

Инопланетянин в Припяти.
Инопланетянин в Припяти.
vistanews.ru.

Киевский сталкер Сергей, имеющий за своими плечами несколько десятков нелегальных вылазок в Чернобыльскую зону отчуждения, отправил американским уфологам снимок карликового пришельца на ладони. Киевлянин рассказал, что нашел существо в реке Припяти, неподалеку от одноименного города.

В воду, как правило, никто не заходит, ведь она имеет высокое радиоактивное загрязнение. Сталкеры выловили пришельца палкой, потому что он лежал на дне очень близко к берегу.

Американские уфологи изучили материалы из Киева и пришли к выводу, что река является единственным местом в Чернобыльской зоне отчуждения, куда реально не ступала человеческая нога после аварии. Суша вокруг ЧАЭС истоптана туристами, нелегальными искателями приключений и мародерами, но в реку никто не желает погружаться.

Именно этот факт позволил пришельцам организовать в воде подобие яслей. Есть высокая вероятность, что инопланетные гости Припяти размножаются кладкой, откладывают икру, как земноводные.

Американские уфологи утверждают, что чернобыльский уродец мог умереть ещё в яйце, поэтому сталкеры смогли его обнаружить.

Исследователи НЛО считают, что аварию на ЧАЭС устроили именно пришельцы. В космосе многие места имеют высокий радиационный фон. Возможно, для инопланетной жизни эти условия представляются нормальными, а земная атмосфера — смертельна. Для изучения Земли пришельцы просто создали себе комфорт.

Официальные ученые считают фотографию киевского сталкера обычным «фейком.

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