В Clubhouse-чате раскрыли, сколько звезды и обычные люди зарабатывают на ток-шоу

За участие в одном выпуске популярного ток-шоу знаменитости и непубличные люди могут заработать до полумиллиона рублей. О том, сколько на самом деле стоят откровения на телевидении, рассказали телеведущие Лера Кудрявцева и Андрей Малахов во время беседы на новой платформе Clubhouse, пишет kp.ru.

Так, частые гости всевозможных телешоу — певец Данко, Эвелина Бледанс и Дана Борисова, — получают от 20 до 50 тыс. рублей за выпуск. Непубличные свидетели резонансных историй — от 50 до 100 тыс. рублей.

Гонорар до 150 тыс. рублей получают звезды 90-х — такие как Елена Проклова или Татьяна Васильева. Но лучше всего звезды зарабатывают после семейных скандалов: например, родные Валентины Легкоступовой, Бориса Грачевского, Владимира Конкина, Любови Успенской за одно эксклюзивное интервью получают по 200−500 тысяч рублей.

При этом, как отмечает издание, в «коронавирусном» году гонорары стали скромнее.

Если раньше Эммануилу Виторгану за рассказ о новорожденной дочери платили 1 млн. 800 тыс. рублей, а дочери Марии Шукшиной за откровения о семейных проблемах рекордные для ток-шоу 2 млн. рублей, то вдовец Валентины Легкоступовой, который часто посещает ток-шоу, сегодня может рассчитывать на гонорары от 200 до 300 тыс. рублей за выпуск, — пишет kp.ru.

Только самые громкие скандалы стоят сегодня выше полумиллиона рублей. Но таких мало: так, стриптизеру Сергею «Тарзану» Глушко не удалось «выбить» два миллиона рублей за интервью на тему измены Наташе Королевой.

Другие участники беседы в Clubhouse согласились с озвученными Малаховым и Кудрявцевой суммами.

Ранее altapress.ru писал о том, что стало с алтайскими участниками известных телепроектов.