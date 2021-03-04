В Clubhouse-чате раскрыли, сколько звезды и обычные люди зарабатывают на ток-шоу

Так, частые гости всевозможных телешоу — певец Данко, Эвелина Бледанс и Дана Борисова, — получают от 20 до 50 тыс. рублей за выпуск. Непубличные свидетели резонансных историй — от 50 до 100 тыс. рублей.
Гонорар до 150 тыс. рублей получают звезды 90-х — такие как Елена Проклова или Татьяна Васильева. Но лучше всего звезды зарабатывают после семейных скандалов: например, родные Валентины Легкоступовой, Бориса Грачевского, Владимира Конкина, Любови Успенской за одно эксклюзивное интервью получают по 200−500 тысяч рублей.
При этом, как отмечает издание, в «коронавирусном» году гонорары стали скромнее.
Если раньше Эммануилу Виторгану за рассказ о новорожденной дочери платили 1 млн. 800 тыс. рублей, а дочери Марии Шукшиной за откровения о семейных проблемах рекордные для ток-шоу 2 млн. рублей, то вдовец Валентины Легкоступовой, который часто посещает ток-шоу, сегодня может рассчитывать на гонорары от 200 до 300 тыс. рублей за выпуск, — пишет kp.ru.
Только самые громкие скандалы стоят сегодня выше полумиллиона рублей. Но таких мало: так, стриптизеру Сергею «Тарзану» Глушко не удалось «выбить» два миллиона рублей за интервью на тему измены Наташе Королевой.
Другие участники беседы в Clubhouse согласились с озвученными Малаховым и Кудрявцевой суммами.
Ранее altapress.ru писал о том, что стало с алтайскими участниками известных телепроектов.