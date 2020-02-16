В День всех влюбленных «пьяную» Ольгу Бузову уводили с концерта под руки

Видео было сделано после концерта в Брянске, который прошел в День святого Валентина. У мужчин, которые помогали певице добраться до гримерке она допытывалась, что произошло.
«Что же я творила? Я отжигала?»
Видео шатающейся певицы разместил портал Rambler.
Поклонники заволновались — они не могут понять, почему звезда так странно себя ведет. Мнения разделились — одни решили, что Бузова буквально валится с ног от усталости после честно отработанного концерта.
Другие полагают, что певица решила приколоться над зрителями, изобразив сильно нетрезвого человека. Но были и такие, которые сочли, что она на самом деле пьяна.
Некоторым, особо романтичным подписчикам не понравилось, что Ольга и ее бойфренд Давид никак не отпраздновали День влюбленных.