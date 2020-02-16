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В День всех влюбленных «пьяную» Ольгу Бузову уводили с концерта под руки

Провокационное видео на днях у себя в Instagram разместила популярная певица Ольга Бузова. В ролике видно, как ее ведут в неадекватном состоянии под руки с концерта. Поклонники по этому поводу выдвигают разные версии.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

Видео было сделано после концерта в Брянске, который прошел в День святого Валентина. У мужчин, которые помогали певице добраться до гримерке она допытывалась, что произошло.

«Что же я творила? Я отжигала?»

Видео шатающейся певицы разместил портал Rambler.

Поклонники заволновались — они не могут понять, почему звезда так странно себя ведет. Мнения разделились — одни решили, что Бузова буквально валится с ног от усталости после честно отработанного концерта.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

Другие полагают, что певица решила приколоться над зрителями, изобразив сильно нетрезвого человека. Но были и такие, которые сочли, что она на самом деле пьяна.

Некоторым, особо романтичным подписчикам не понравилось, что Ольга и ее бойфренд Давид никак не отпраздновали День влюбленных.

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