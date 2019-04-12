В Краснодаре две мамы устроили драку из-за детей и попали на видео

Инцидент произошел 10 апреля. Дочь одной их женщин бежала и столкнулась с юным велосипедистом. После того, как мать девочки отвесила мальчику оплеуху, женщины начали ругаться и подрались, пишет kuban.kp.ru. Женщин разнимали подбежавшие мужчины.
Видео опубликовали многие СМИ. «Битва краснодарских матерей», «безобразная драка», «побоище» — так журналисты охарактеризовали инцидент.
Видео заинтересовалась краснодарская полиция, пишет news-r.ru. Сообщается, что правоохранители ищут участников конфликта.