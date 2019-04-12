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В Краснодаре две мамы устроили драку из-за детей и попали на видео

Две женщины подрались в одном из парков Краснодара. Конфликт произошел из-за детей, один из которых наехал на другого на велосипеде, сообщают «Известия». Драка попала на видео.

Велосипед.
Велосипед.
Михаил Хаустов

Инцидент произошел 10 апреля. Дочь одной их женщин бежала и столкнулась с юным велосипедистом. После того, как мать девочки отвесила мальчику оплеуху, женщины начали ругаться и подрались, пишет kuban.kp.ru. Женщин разнимали подбежавшие мужчины.

Видео опубликовали многие СМИ. «Битва краснодарских матерей», «безобразная драка», «побоище» — так журналисты охарактеризовали инцидент.

Видео заинтересовалась краснодарская полиция, пишет news-r.ru. Сообщается, что правоохранители ищут участников конфликта.

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