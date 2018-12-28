В Крыму ответили на заявление Лолиты о полуострове

Ранее российская певица Лолита Милявская, которой запретили въезд на Украину из-за посещения полуострова, в интервью YouTube-каналу Крючок. TV сказала, что в душе Крым для нее остается украинским.
«Теперь ей, наверное, в Крыму делать нечего. Мы так понимаем, что для нее Конституция Российской Федерации и законы России не указ, раз делаются подобные заявления», — сказал Фикс.
В интервью каналу артистка заявила, что из-за конфликта на Украине эстрадные артисты оказались разделенными на два лагеря. Одни выбрали ориентацию на российскую публику, а другие — на украинскую. Сама же Милявская не хочет делить своего зрителя и поет для всех.