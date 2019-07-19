В московском музее считают, что сняли на видео призрак Есенина

Любовь Курьянова уверена, что «это реальная история». В музее месяц молчали и наконец решили обнародовать информацию.

«Пока мы никуда не обращались», — уточнила она.

По словам Курьяновой, впервые привидение увидела сотрудница охраны музея. Её слова подтвердили и другие работники учреждения, в том числе и соседнего детского сада. Они тоже якобы видели облик поэта и слышали странный стук по забору.

«Когда первый раз охранница это увидела, она решила, что люди подумают о ней „ку-ку“. Но потом, когда начались стуки и другие сотрудники начали их замечать, она сказала, что она видела это пятно, которое мы засняли. Сначала думали, что это непогода, но потом у нас целый консилиум собрался, и стало понятно, что это не непогода», — рассказывает пресс-секретарь.