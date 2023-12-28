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В Москве строят самый высокий жилой небоскреб в стране. Каким он будет — фото

В Москве-Сити пополнение. Там собираются построить небоскреб "Дом Дау" — самое высокое жилое здание в столице. Показываем и рассказываем, что в нем будет.

"Дом Дау".
"Дом Дау".
Пресс-служба

340-метровый ЖК "Дом Дау" не возглавит рейтинг самых высоких зданий в городе. Например, Neva Towers уже выше на пять метров. А перед ней еще три башни, одна из которых Останкинская.

Однако среди жилых объектов "Дом Дау" будет самым высоким в стране.

Для Москвы-Сити это первое здание, в котором можно полноценно жить с семьей, а не только с соседями по офисам. В башне будет 85 надземных этажей с 866 квартирами. Под ними — четыре этажа парковки.

В жилом комплексе будет все. Рестораны, спортзалы, спа-зоны, магазины, уличный кинотеатр, кинетический сад, персональные приемные. Из него можно вообще не выходить. На крыше будут детская площадка и дворы с парком.

&quot;Дом Дау&quot;.
"Дом Дау".
Пресс-служба
&quot;Дом Дау&quot;.
"Дом Дау".
Пресс-служба
&quot;Дом Дау&quot;.
"Дом Дау".
Пресс-служба

Покупателям квартир предлагается на выбор 45 типов планировок и площади от 29 до 1030 кв. м (площадь квартир — от 29 до 375 кв. м, двухэтажные пентхаусы — от 509 до 1030 кв. м). Высота потолков — от 3,2 до 8 м.

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