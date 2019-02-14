В Москве задержали модель, показывавшую на улице голую грудь в костюме полицейской

13 февраля полиция задержала модель Киру Майер за то, что она ходила по улицам и показывала прохожим голую грудь. При этом девушка была одета в полицейскую форму, пишет агентство «Москва». В полицию ее сопроводили для допроса.

Майер подходила к прохожим, разговаривала с ними, а потом обнажала грудь. Свой голый пранк девушка устроили несколькими днями ранее, видео с этой провокацией появилось в сети.

Потом модель извинилась за пранк и сказала, что не хотела оскорбить чувства сотрудников полиции. «Костюмы были маскарадные, всё это было просто розыгрышем». Теперь в отношении девушки составили административный протокол.

В конце декабря 2018 года Майер вышла из СИЗО на свободу. Девушка была признана виновной по делу о нападении на сотрудника полиции, Пресненский суд Москвы назначил ей год и два месяца колонии-поселения.

Инцидент с нападением произошёл в столице еще в конце мая 2018-го. Известно, что сотрудник правоохранительных органов остановил девушку на Mercedes для проверки документов. Но прав на управление авто у той не оказалось. Обозлившись, она пыталась вырвать у правоохранителя протокол и «причинила ему телесные повреждения».