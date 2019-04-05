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6 апреля
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В пиджаке и нижнем белье: Ирина Шейк снялась в новой фотосессии

Супермодель Ирина Шейк стала лицом кампании Mugler и показала несколько образов из новой фотосесиии: она позирует в пиджаке на голое тело и трусиках.

Ирина Шейк.
Ирина Шейк.
www.instagram.com/irinashayk

«Мое настроение сегодня!», — подписала фото супермодель.

«Огонь!», «Роскошная Ирина», «Королева», — комментируют звездные друзья и поклонники модели, пишет mail.ru. Некоторые стали приглашать модель в Черногорию на отдых.

Ранее супермодель снялась для бразильского глянца в шляпе и белье.

Ирина Шейк в откровенном наряде сфотографировалась на красной ковровой дорожке «Оскара». На одно из главных событий киноиндустрии она пришла с супругом — актером Брэдли Купером.

Шейк недавно стала звездой нового номера мексиканского Vogue, а также приняла участие в откровенной съемке с Барбарой Палвин и Винни Харлоу.

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