В пиджаке и нижнем белье: Ирина Шейк снялась в новой фотосессии

«Мое настроение сегодня!», — подписала фото супермодель.
«Огонь!», «Роскошная Ирина», «Королева», — комментируют звездные друзья и поклонники модели, пишет mail.ru. Некоторые стали приглашать модель в Черногорию на отдых.
Ранее супермодель снялась для бразильского глянца в шляпе и белье.
Ирина Шейк в откровенном наряде сфотографировалась на красной ковровой дорожке «Оскара». На одно из главных событий киноиндустрии она пришла с супругом — актером Брэдли Купером.
Шейк недавно стала звездой нового номера мексиканского Vogue, а также приняла участие в откровенной съемке с Барбарой Палвин и Винни Харлоу.