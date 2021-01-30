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В Сети бурно обсуждают редкое фото внуков Бориса Ельцина

Борис Ельцин-младший опубликовал редкое фото с сестрой, 18-летней Марией Юмашевой.

Борис Ельцин в Барнауле.
Борис Ельцин в Барнауле.
Скриншот видео.

В кадре 39-летний внук первого президента России широко улыбается, а юная сестра целует его в щеку, пишет «Леди Мэйл».

Пользователи сети тут же отреагировали на редкий снимок.

«У вас, Борис, очень красивая сестра», «Какие хорошенькие», «Позитивно», — пишут в комментариях.

К слову, в середине минувшего лета стало известно, что внук Бориса Ельцина встречается с бывшей возлюбленной Павла Деревянко.

А его сестра, в свою очередь, состоит в отношениях с экс-бойфрендом Виктории Лопыревой, футболистом Федором Смоловым. По слухам, пара обручена.

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