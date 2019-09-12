В сети набирает популярность закулисное видео превращения Джоли во «Владычицу тьмы»

На черно-белом видео актриса сначала показана без макияжа с двумя косичками, затем гримеры начинают делать ей прическу, тонировать кожу и прикреплять скулы, пишут « ».

В финале ролика Джоли одевают рога и красят губы красной помады, а затем сама актриса надевает вставные клыки и предстает в образе своей героини.

Всего за несколько часов видео посмотрели более 1 млн пользователей. Поклонников впечатлило такое превращение, пишет mail.ru.

Фильм

«Малефисента: Владычица тьмы» выйдет в российский прокат 17 октября.

Действие происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают.