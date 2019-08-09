В сети обсудили прелести Кристины Асмус в кружевном белье и ее «хэштэгопись»

Актриса, модель и просто сексуальная женщина Кристина Асмус неожиданно разместила в своем Instgram фото в нижнем белье, сопроводив снимок длинным перечислением хэштегов. Своим поклонникам она предложила ознакомиться именно с хэштэгами — в них она, по сути, смеется над фолловерами, обычно задающими предсказуемые вопросы. Дочитавшие до конца начинит соображать, что девушка, вообще-то, с юмором.

Хэштэг, как известно (это мы, скорее, сами себе объясняем — вы-то и так знаете), — это ключевое слово сообщения. Такая пометка, по которой в соцсетях прощечто-то найти.

И вот Кристина, разместив новую фотографию, расставила хэштеги-метки, а на самом деле сочинила целое предсказание, какие комментарии оставят поклонники в ответ на этот (не очень-откровенный, но все же пикантный) пост. Такая своего рода «хэштегопись».

Но самый последний хэштэг в этом длинном списке, как обсуждают ее поклонники, видимо, вписал муженек Кристины — Гарик Харламов, небезызвестный резидент «Камеди-Клуба». Скажем по секрету: это #кристинаанус. Грубовато, конечно, пошучено над фамилией красотки. Но в стиле «Камеди», согласитесь.

Кстати, вопрос, кто «фоткал», ей действительно задали. Она ответила: «Дочь». И, как водится, раззадорила тех, кто подписан на ее Instagram. Нашлись даже желающие прочитать нотации.

«Чему Вы дочь научите? Аморальные фотографии делать?»

Но Кристина, кажется, над всеми подсмеивается и продолжает троллить.