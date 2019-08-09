В сети обсудили прелести Кристины Асмус в кружевном белье и ее «хэштэгопись»

Хэштэг, как известно (это мы, скорее, сами себе объясняем — вы-то и так знаете), — это ключевое слово сообщения. Такая пометка, по которой в соцсетях прощечто-то найти.
И вот Кристина, разместив новую фотографию, расставила хэштеги-метки, а на самом деле сочинила целое предсказание, какие комментарии оставят поклонники в ответ на этот (не очень-откровенный, но все же пикантный) пост. Такая своего рода «хэштегопись».
#асмусвразноспошла … #сисекневидать .. #аговориланеносишьбельё… #актофоткал
Но самый последний хэштэг в этом длинном списке, как обсуждают ее поклонники, видимо, вписал муженек Кристины — Гарик Харламов, небезызвестный резидент «Камеди-Клуба». Скажем по секрету: это #кристинаанус. Грубовато, конечно, пошучено над фамилией красотки. Но в стиле «Камеди», согласитесь.
Кстати, вопрос, кто «фоткал», ей действительно задали. Она ответила: «Дочь». И, как водится, раззадорила тех, кто подписан на ее Instagram. Нашлись даже желающие прочитать нотации.
«Чему Вы дочь научите? Аморальные фотографии делать?»
Но Кристина, кажется, над всеми подсмеивается и продолжает троллить.