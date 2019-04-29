Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 апреля 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

В сети обсуждают фигуру Виктории Лопыревой в купальнике

Российская красавица Виктория Лопырева опубликовала пляжный снимок, который произвел фурор в сети.

Виктория Лопырева.
Виктория Лопырева.
www.instagram.com/lopyrevavika

Модель на фото позирует в кедах и ярко-оранжевом купальнике.

«Богиня», «Секси», «Красотка», «Виктория — неподражаемая красота!, «Мурашки по коже», — восхитились подписчики «горячей» фигурой Лопыревой.

6 февраля Виктория родила. Отцом ребенка является Игорь Булатов, пишет mail.ru. По данным СМИ, модель увела мужчину из семьи: ранее он был женат на дочке миллиардера Тате Карапетян, которая на момент начала романа Булатова с Лопыревой была беременна.

Виктория Лопырева — российская телеведущая на спортивных каналах, фотомодель, блогер, посол чемпионата мира по футболу 2018 года. Посол ООН в России по борьбе с дискриминацией.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость