В сети обсуждают фигуру Виктории Лопыревой в купальнике

Модель на фото позирует в кедах и ярко-оранжевом купальнике.

«Богиня», «Секси», «Красотка», «Виктория — неподражаемая красота!, «Мурашки по коже», — восхитились подписчики «горячей» фигурой Лопыревой.

6 февраля Виктория родила. Отцом ребенка является Игорь Булатов, пишет mail.ru. По данным СМИ, модель увела мужчину из семьи: ранее он был женат на дочке миллиардера Тате Карапетян, которая на момент начала романа Булатова с Лопыревой была беременна.

Виктория Лопырева — российская телеведущая на спортивных каналах, фотомодель, блогер, посол чемпионата мира по футболу 2018 года. Посол ООН в России по борьбе с дискриминацией.