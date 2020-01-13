В сети обсуждают, как Кадышева якобы «вмазала» Бабкиной баяном

Шоумен Рустам Солнцев в Instagram процитировал отрывок из якобы существующих мемуаров певицы Надежды Кадышевой «Рок-н-ролл — это я!» о драке с Надеждой Бабкиной.

Как утверждает Солнцев, Кадышева назвала коллегу по сцене бездарностью и утверждает, что «врезала» ей баяном.

Концертный директор Бабкиной Сергей Горох заявил изданию Daily Storm, что певицы никогда не конфликтовали. «Даже пели дуэтом несколько лет назад», — добавил он.

К тому же в сети нет упоминаний о книге воспоминаний Надежды Кадышевой.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госуме Вадим Манукян рассказал Дни.ру, что ему довелось пообщаться с Рустамом Солнцевым после скандальной новости и выяснить, что шоумен так пошутил.