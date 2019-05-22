В сети обсуждают молодую жену Диброва в купальнике

Жена известного телеведущего Полина Диброва посетовала, что скучает по лету, и опубликовала снимок, на котором позирует в купальнике.

Поклонники супруги Дмитрия Диброва признались, что не сразу узнали 30-летнюю девушку на фото.

Но отметили, что «пляжный образ» ей очень к лицу: «Нет слов, богиня!», «Хороша!», «Ух, огонь», «Ооочень красивая девочка», «Убила наповал», «Фото просто класс. Модель настоящая», «Я вас не узнала», «Это кто?», «От такой зажигалки глаз не оторвать молодым мужчинам», пишет mail.ru.

Нашлись и другие комментаторы: «Фото красивое, но без фотошопа не обошлось», «Серьги какие-то странные».

Ранее Полина разозлила комментаторов своим рассуждением о прислуге. Не так давно Диброва осталась на семь дней без прислуги. Это произошло впервые за 10 лет, о чем Полина сообщила подписчикам. И хоть многодетная мама и наслаждалась общением со своими детьми, но, по ее словам, она не хотела бы и дальше жить в таком режиме, пишет «КП».

«Мне важно быть красивой, ухоженной и счастливой, радовать мужа, чем быть мастерицей на все руки», — поделилась Полина.

В позапрошлом году жена телеведущего Дмитрия Диброва завоевала корону «Миссис Россия-2017». За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.