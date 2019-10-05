Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 октября 16°C

В сети появилось видео, как Петросян пришел к Степаненко за вещами

Евгений Петросян смог попасть домой. После развода Елена Степаненко напрочь отказалась съезжать из общей квартиры и не пускала бывшего супруга. Юмориста сопровождал его адвокат Сергей Жорин, который и рассказал изданию Starhit подробности «проникновения».

Евгений Петросян.
Евгений Петросян.
instagram.com/petrosyanevgeny

По словам Жорина, Степаненко была недовольна, но ей пришлось впустить экс-супруга. Там у него остались личные вещи.

«Он забрал удостоверение народного артиста, свой компьютер, который ему нужен для работы, какие-то личные вещи. Они не являются предметом раздела. Лучше бывшие супруги общаться не стали, потому что Степаненко находится в обиженной позе и принципиально не хочет заключать никаких мировых соглашений», — объяснил юрист.

Квартира площадью 516 кв. м и стоимостью 600 млн рублей — совместно нажитое имущество супругов. По словам Сергея Жорина, Елена Степаненко уже успела превратить недвижимость в роскошный СПА-центр, хотя по плану там собирались сделать музей Петросяна.

Ранее шоумен Евгений Петросян впервые появился перед широкой общественностью со своей новой молодой пассией — Татьяной Брухуновой.

Популярный юморист развелся со своей женой и коллегой Еленой Степаненко в ноябре 2018 года, они прожили в браке 32 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость