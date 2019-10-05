В сети появилось видео, как Петросян пришел к Степаненко за вещами

Евгений Петросян смог попасть домой. После развода Елена Степаненко напрочь отказалась съезжать из общей квартиры и не пускала бывшего супруга. Юмориста сопровождал его адвокат Сергей Жорин, который и рассказал изданию Starhit подробности «проникновения».

По словам Жорина, Степаненко была недовольна, но ей пришлось впустить экс-супруга. Там у него остались личные вещи.

«Он забрал удостоверение народного артиста, свой компьютер, который ему нужен для работы, какие-то личные вещи. Они не являются предметом раздела. Лучше бывшие супруги общаться не стали, потому что Степаненко находится в обиженной позе и принципиально не хочет заключать никаких мировых соглашений», — объяснил юрист.

Квартира площадью 516 кв. м и стоимостью 600 млн рублей — совместно нажитое имущество супругов. По словам Сергея Жорина, Елена Степаненко уже успела превратить недвижимость в роскошный СПА-центр, хотя по плану там собирались сделать музей Петросяна.

Ранее шоумен Евгений Петросян впервые появился перед широкой общественностью со своей новой молодой пассией — Татьяной Брухуновой.

Популярный юморист развелся со своей женой и коллегой Еленой Степаненко в ноябре 2018 года, они прожили в браке 32 года.