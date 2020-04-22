В Сети вовсю обсуждают моложавую тещу Константина Эрнста

32-летняя жена гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста Софья накануне поздравила мать, бизнес-леди Исанну Аксютову, с 51-летием. В инстаграме актриса опубликовала снимок родственницы, который вызвал бурное обсуждение.

В подписи к кадру супруга 59-летнего Константина Эрнста написала: «Маааам, с днем рождения! Такое счастье — быть твоей дочкой, говорить тебе: „мааааааам“. Пусть все это длится бесконечность. Люблю».

Подписчики Софьи, в свою очередь, восхитились нежной красотой и молодостью Исанны.

Теща Константина Эрнста. www.instagram.com/sofyapavlovna/

«Очень красивая мама! Ясно, в кого вы такая замечательная!», «Какая красивая и молодая мама!», «Роскошная. Не больше 30 на вид», «С рождением! Какая же нереальная красотка! Крепкого здоровья маме!», «У вас очень молодая и красивая мама! Здоровья и благополучия ей!» — написали они в комментариях.

Что известно о семье Эрнста

Слухи о романе между Софьей Заикой (девичья фамилия актрисы) и Константином Эрнстом впервые появились в середине 2013 года. В июле 2017 года СМИ сообщили о том, что пара поженилась. Супруги воспитывают двух дочерей, которые родились в 2016 и 2017 годах.

В ноябре 2019-го стало известно, что они снова станут родителями.

Помимо детей от Софьи, у Константина также есть взрослая дочь Александра, родившаяся в 1994 году в гражданском браке с Анной Силюнас и проживающая в США.