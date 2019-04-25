В соцсетях обсуждают роскошное пляжное фото жены Цекало

Четвертая жена продюсера Александра Цекало, 28-летняя голливудская актриса и художница Дарина Эрвин, опубликовала фото в купальнике.

На пляжном снимке из Калифорнии супруга продюсера демонстрирует роскошные формы и подтянутую фигуру.

«Очень красивая, даже слов нет», «Какая красивая девушка. Глаз не отвести», «Шикарная», «Красота неземная какая-то», — восхитились ее подписчики.

Цекало и Эрвин официально зарегистрировали отношения в марте.

Для Александра брак стал четвертым, для Дарины — первым, пишет mail.ru.

О своем разводе с третьей супругой, 34-летней Викторией Галушкой, сестрой Веры Брежневой, Цекало сообщил в начале января. Александр Цекало познакомился с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой в 2007 году в Киеве. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, пара поженилась. В семье родились двое детей: дочь Александра и сын Михаил.