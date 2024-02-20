В соцсетях обсуждают трогательный пост отца о своем маленьком сыне

Дело в том, что мужчина на целый день уходит на работу, заставляя сына скучать по нему. Однажды, когда отец вернулся, ребенок подбежал к нему и высыпал в руки мелочь.
Так он попросил папу провести с ним следующий день вместо того, чтобы идти зарабатывать деньги.
В комментариях к истории многие написали, что отцу действительно нужно больше времени проводить с ребенком.
Некоторые порекомендовали брать мужчине больше выходных, ведь время, проведенное с сыном, окажется ценнее денег.
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