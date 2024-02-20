20 февраля
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В соцсетях обсуждают трогательный пост отца о своем маленьком сыне

Мужчина опубликовал трогательный пост на Reddit о своем 6-летнем ребенке. Публикация собрала 8,5 тыс. лайков.

Отец и сын.
Отец и сын.

Дело в том, что мужчина на целый день уходит на работу, заставляя сына скучать по нему. Однажды, когда отец вернулся, ребенок подбежал к нему и высыпал в руки мелочь.

Так он попросил папу провести с ним следующий день вместо того, чтобы идти зарабатывать деньги.

Мелочь, которую насобирал шестилетний ребенок.
Мелочь, которую насобирал шестилетний ребенок.
Reddit

В комментариях к истории многие написали, что отцу действительно нужно больше времени проводить с ребенком.

Некоторые порекомендовали брать мужчине больше выходных, ведь время, проведенное с сыном, окажется ценнее денег.

Ранее неожиданная находка в пачке чипсов ввела в заблуждение пользователей сети.

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