В соцсетях жестко высмеяли блогершу-феминистку за просьбу о бесплатной косметике

«Здравствуйте. Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь набор и рассказать о нём в сторис», — написала Белла Рапопорт.
Представители фирмы ответили: «Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно».
Белла Рапорт сочла ответ «хамским» и опубликовала эту переписку, сообщает «Говорит Москва».
Посмотрела около 30 сторис о том, как фем активистка, сильная, независимая, самостоятельная и самодостаточная Белла Рапопорт попросила бесплатный набор косметики, а ей отказали и она возмущена— Jenya Varonina (@JenyaVaronina) 20 марта 2019 г.
Я что это все делаю, чтобы мне даже ничего не дарили????????????????????? pic.twitter.com/2nCr31uKwg
По словам Рапопорт, ей могли отказать из-за небольшого количества подписчиков в Instagram: «Забавно, что бренды поддерживают феминизм, но только если у этого феминизма десятки тысяч подписчиков», — написала она.
Пользователи посмеялись над инцидентом, перефразируя слова блогера и применяя их к разным ситуациям:
Здравствуйте, @Apple! Я блогер. Я хотел бы получить от вас Macbook Pro, iPhone XR 512 GB, Apple Watch Series 4, Airpods и никому об этом не рассказывать.— Артём Дерягин (@DerArto) 20 марта 2019 г.
Здравствуйте, я блогер Варламов, я хотел бы получить какую-нибудь многоэтажку и на её примере рассказать о плюсах малоэтажной застройки в сторис— tgrnchsh (@tgrnchsh) 20 марта 2019 г.
Здравствуйте, @roscosmos !— hyperwolf (@hyperwolf_by) 20 марта 2019 г.
Я блогер.
Я хотел бы получить какой-нибудь полет в космос рассказать про него в сторис
Здравствуйте, меня зовут Моисей, я бы хотел получить какую-нибудь заповедь и рассказать об этом истории.— Ладно, я Арчет (@sir_Archet) 20 марта 2019 г.
Здравствуйте, Владимир Владимирович! Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь губернаторский пост и рассказать о нем в сторис.— Кристина Потупчик (@KrisPotupchik) 20 марта 2019 г.
здравствуйте, я Нурсултан Назарбаев. я бы хотел получить ещё один президентский срок и рассказать про него в сториз— Саша Конь (@evfidripiy) 20 марта 2019 г.
А есть тут известные блогерки, которые хотят получить от нас какую-нибудь бутылку и рассказать о ней в сторис?— Красное и Белое (@KrasnoeBeloe) 20 марта 2019 г.
Сразу хотим предупредить всех блогеров и блогерок, что у нас никаких наборов нет.— Aviasales.ru (@aviasales) 20 марта 2019 г.