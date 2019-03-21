В соцсетях жестко высмеяли блогершу-феминистку за просьбу о бесплатной косметике

Феминистка и «блогерка» Белла Рапопорт попросила у бренда косметики Lush бесплатный набор и пообещала рассказать о нем «в сторис». Ей отказали. Рапопорт возмутилась и сообщила об этом в Instagram. Пользователи удивились поведению блогера и запустили в twitter флешмоб по мотивам ее переписки с представителем бренда, сообщает «Сноб».

«Здравствуйте. Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь набор и рассказать о нём в сторис», — написала Белла Рапопорт.

Представители фирмы ответили: «Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно».

Белла Рапорт сочла ответ «хамским» и опубликовала эту переписку, сообщает «Говорит Москва».

Посмотрела около 30 сторис о том, как фем активистка, сильная, независимая, самостоятельная и самодостаточная Белла Рапопорт попросила бесплатный набор косметики, а ей отказали и она возмущена



Я что это все делаю, чтобы мне даже ничего не дарили????????????????????? pic.twitter.com/2nCr31uKwg — Jenya Varonina (@JenyaVaronina) 20 марта 2019 г.

По словам Рапопорт, ей могли отказать из-за небольшого количества подписчиков в Instagram: «Забавно, что бренды поддерживают феминизм, но только если у этого феминизма десятки тысяч подписчиков», — написала она.

Пользователи посмеялись над инцидентом, перефразируя слова блогера и применяя их к разным ситуациям: