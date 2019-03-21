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В соцсетях жестко высмеяли блогершу-феминистку за просьбу о бесплатной косметике

Феминистка и «блогерка» Белла Рапопорт попросила у бренда косметики Lush бесплатный набор и пообещала рассказать о нем «в сторис». Ей отказали. Рапопорт возмутилась и сообщила об этом в Instagram. Пользователи удивились поведению блогера и запустили в twitter флешмоб по мотивам ее переписки с представителем бренда, сообщает «Сноб».

Социальные сети.
Социальные сети.
CC0

«Здравствуйте. Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь набор и рассказать о нём в сторис», — написала Белла Рапопорт.

Представители фирмы ответили: «Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно».

Белла Рапорт сочла ответ «хамским» и опубликовала эту переписку, сообщает «Говорит Москва».

По словам Рапопорт, ей могли отказать из-за небольшого количества подписчиков в Instagram: «Забавно, что бренды поддерживают феминизм, но только если у этого феминизма десятки тысяч подписчиков», — написала она.

Пользователи посмеялись над инцидентом, перефразируя слова блогера и применяя их к разным ситуациям:

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