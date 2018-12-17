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Великолепные наряды самых красивых девушек мира. Победительница конкурса «Мисс Вселенная 2018»

17 декабря стало известно имя победительницы конкурса красоты Miss Universe 2018. Титул «Мисс Вселенная» в этом году достался 24-летней представительнице Филиппин Катрионе Грэй.

Катриона Грэй стала "Мисс Вселенная 2018"
Катриона Грэй стала "Мисс Вселенная 2018"
www.instagram.com/miissuniverse2018

Чем занимается «Мисс Вселенная 2018»

Катриона Грэй — магистр по теории музыки. Она активно борется со СПИДом в общественной организации Love Yourself и волонтер некоммерческой организации Young Focus.

ttps://www.instagram.com/p/BrdOUi4HlI8/

Дефиле в купальниках

Что с российской участницей Miss Universe 2018

Юлия Полячихина, представлявшая на конкурсе нашу страну, выбыла из состязания при отборе в полуфинал.

А вот второе и третье места в «Мисс Вселенная» достались:

венесуэлке Стефани Гутьеррес…

…и представительнице ЮАР Тамарин Грин.

В прошлом году первое место в этом конкурсе красоты заняла Деми-Ли Нель-Питерс из Южно-Африканской республики.

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