Великолепные наряды самых красивых девушек мира. Победительница конкурса «Мисс Вселенная 2018»

Чем занимается «Мисс Вселенная 2018»
Катриона Грэй — магистр по теории музыки. Она активно борется со СПИДом в общественной организации Love Yourself и волонтер некоммерческой организации Young Focus.
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Дефиле в купальниках
Что с российской участницей Miss Universe 2018
Юлия Полячихина, представлявшая на конкурсе нашу страну, выбыла из состязания при отборе в полуфинал.
А вот второе и третье места в «Мисс Вселенная» достались:
венесуэлке Стефани Гутьеррес…
…и представительнице ЮАР Тамарин Грин.
В прошлом году первое место в этом конкурсе красоты заняла Деми-Ли Нель-Питерс из Южно-Африканской республики.