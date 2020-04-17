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Вера Брежнева поделилась смелым фото из «режима самоизоляции»

Исполнительница Вера Брежнева восхитила поклонников новым пикантным снимком.

Вера Брежнева
Вера Брежнева
www.instagram.com/ververa/

На фото артистка позирует топлес, прикрывшись рукой, и демонстрирует фигуру.

«Фото — бомба!», «Как можно раздеться и не выглядеть пошло? Восхищаюсь», «Как всегда, великолепна», — отреагировали пользователи сети.

В Вера рассказала, как ей удается быть стройной в свои 38 лет, пишет mail.ru.

Для начала — артистка не ест красное мясо.

«Можно крупы, овощи, бобовые, орехи, семена, ягоды и фрукты. Это и есть мои разгрузочные дни. В среднем получается один в неделю. В идеале нужно сделать два. И без разницы с каким интервалом. Но важно продолжать пить достаточное количество воды», — поделилась артистка.

Этот блог так и называется «Пусть мой опыт вам пригодится».

А вот некоторые комментаторы возмутились: «Зачем фотографировать себя полуголой и выкладывать это на обозрение других людей? Для чего?»

Ранее Вера Брежнева рассказала, что наслаждается вынужденной самоизоляцией. По словам артистки, она хозяюшка: готовит, прибирает.

Брежнева уверяет — между ней и ее супругом Константином Меладзе царит полная идиллия, а режим «круглые сутки вместе» только укрепляет их отношения, пишет StarHit.

Дочка учится онлайн, а муж на верхнем этаже сидит в студии и работает. Сама же Брежнева тренируется, проводит прямые эфиры, занимается по хозяйству. C’est La Vie.

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