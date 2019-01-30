Вера Брежнева разлеглась в ванне на улице и опубликовала фото «помывки»

Российская исполнительница Вера Брежнева отправилась на Мальдивы и поделилась с поклонниками фото с отдыха.

Судя по снимку, она лежит в ванне на крыльце своего бунгало.

Певица поделилась первыми впечатлениями: «Хотела попасть на эти острова много лет, и вот наконец-то появилась возможность. Сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но, надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня. Пусть эти 5 дней здесь будут райскими».

Поклонники пожелали Вере хорошего отдыха и засыпали ее комплиментами: «Прекрасная ванна и вы красотка», «Отличного отдыха! Это рай!», «Верочка, нужно делать себе подарки почаще», «Секси», «Роскошная женщина», «Шик!», «Богиня», пишет mail.ru.

В этот зимний сезон Мальдивы очень популярны среди представителей российского шоу-бизнеса. Там уже побывали Татьяна Навка, Анастасия Волочкова, Жасмин и другие. Мальдивы многие называют «Турцией для богатых».