Верка Сердючка выступит на «Евровидении» в новом статусе

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, примет участие в конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле в статусе специального гостя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на организаторов конкурса от Украины.

Несмотря на то, что Украина официально отказалась от участия в «Евровидении» «из-за чрезмерной политизации процесса отбора представителя», Андрей Данилко планирует выступить вне конкурсной программы. Артист исполнит песню израильской певицы Нетты Барзилай, одержавшей победу в прошлом году.

Ранее испанская газета El Periodico опубликовала рейтинг претендентов, которые наиболее вероятно будут среди лидеров по итогам песенного конкурса «Евровидение-2019». По мнению издания, основным претендентом на победу в конкурсе является голландский исполнитель Дункан Лоуренс с песней «Arcade».

«Евровидение-2019» пройдет с 14 по 19 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.