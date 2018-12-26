Видео с пьяным ведущим политического ток-шоу Первого канала слила в сеть журналистка

В интернете появился ролик с корпоратива редакции политической программы «Время покажет», на котором видно, как телеведущий Артем Шеин на сцене предлагает выпить и ругается, пишет Ura.ru. На патриотичном тележурналисте надета черная майка с грязным ругательством на английском языке.

Видно, что веселье в самом разгаре. Шеин в нецензурной форме требует от всех присутствующих, «кто работает и хочет продолжать работать в программе «Время покажет», взять в руки бокалы.

Ролик провисел в Сети всего несколько минут, после чего был удален, однако некоторые успели скачать скандальное видео и перепостить. Вначале говорилось, что видео якобы показал политолог Армен Гаспарян, но источник Ura.ru утверждает, что это сделала журналистка из команды Шеина, которая очень гордится своей работой.