Видео с пьяным ведущим политического ток-шоу Первого канала слила в сеть журналистка

Видно, что веселье в самом разгаре. Шеин в нецензурной форме требует от всех присутствующих, «кто работает и хочет продолжать работать в программе «Время покажет», взять в руки бокалы.
Ролик провисел в Сети всего несколько минут, после чего был удален, однако некоторые успели скачать скандальное видео и перепостить. Вначале говорилось, что видео якобы показал политолог Армен Гаспарян, но источник Ura.ru утверждает, что это сделала журналистка из команды Шеина, которая очень гордится своей работой.