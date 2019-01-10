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Виктория Боня оголилась на пляже в Таиланде

Бывшая звезда «Дом 2» Виктория Боня решила показать подписчикам свою обнаженную грудь. Для этого красавица сфотографировалась на пляже в прозрачном мокром платье.

Виктория Боня болеет на ЧМ-2018.
Виктория Боня болеет на ЧМ-2018.
www.instagram.com/victoriabonya

Боня снялась во время отдыха в Таиланде. Бывшая участница реалити-шоу написала, что будет чаще приезжать зимой на Пхукет «греть косточки».

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