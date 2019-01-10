Виктория Боня оголилась на пляже в Таиланде

Боня снялась во время отдыха в Таиланде. Бывшая участница реалити-шоу написала, что будет чаще приезжать зимой на Пхукет «греть косточки».
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Бывшая звезда «Дом 2» Виктория Боня решила показать подписчикам свою обнаженную грудь. Для этого красавица сфотографировалась на пляже в прозрачном мокром платье.
Боня снялась во время отдыха в Таиланде. Бывшая участница реалити-шоу написала, что будет чаще приезжать зимой на Пхукет «греть косточки».
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter