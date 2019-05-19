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Виктория Лопырева побаловала подписчиков снимком в «супергеройском» купальнике

Телеведущая и модель Виктория Лопырева выложила в Instagram фото в роскошном черном купальнике. Многие подписчики отметили сходство одеяния с костюмом супергероя.

Виктория Лопырева.
Виктория Лопырева.
instagram.com/lopyrevavika

Судя по геолокации, звезда находится в Майами. Публикация быстро набрала более 50 тысяч лайков и десятки комментариев. Поклонники восхищаются иедальной фигурой молодой мамы. Лопырева родила 6 февраля.

«Вика, а что ты родила и осталась в прежней форме? Где совесть?», — спросил у теледивы один из ее знакомых.

«Ты что, не читаешь прессу? У меня ее нет», — ответила она.

Ранее сообщалось, что отцом ребенка является Игорь Булатов. По данным СМИ, модель увела мужчину из семьи: ранее он был женат на дочке миллиардера Тате Карапетян, которая на момент начала романа Булатова с Лопыревой была беременна.

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