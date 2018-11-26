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«Вылитый Билан». Болельщики не узнали Сергея Шубенкова из-за бородки

26 ноября знаменитый алтайский легкоатлет Сергей Шубенков выложил в соцсетях снимок с бородкой и усами, который вызвал множество комментариев от поклонников спортсмена. Многие посчитали, что Сергей походит на певца Дмирия Билана.

Сергей Шубенков.
Сергей Шубенков.
www.instagram.com/sergey.shubenkov

Вот что пишут болельщики:

— Похож на Билана на массе.

— Похож на Диму Билана.

— Биланков.

— Невозможное возможно! Вылитый Билан!

— Мушкетёр.

— Сбрей эту хрень.

— Сбрей эту жесть!

— Сергей, зачем эта козлиная бородка. Вот завяжешь со спортом, станешь взрослым и мудрым, тогда другое дело. Но сейчас ты юнец, быстро обрабатывающий барьеры. Рано ещё, поверь… прислушайся к мнению.

— Красавчик! Я вас не узнала!

— На Гоголя больше похож.

— Усы надежды?

— Боярский.

— Коня, шляпу и шпагу!

Надо заметить, что впервые снимки с бородкой Сергей начал выкладывать еще в начале ноября. Но уже и тогда поклонники призывали Шубенкова побриться и сравнивали его с Димой Биланом.

А вот как выглядел спортсмен до того, как решил отпустить бороду и усы:

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