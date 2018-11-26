«Вылитый Билан». Болельщики не узнали Сергея Шубенкова из-за бородки

— Похож на Билана на массе.

— Похож на Диму Билана.

— Биланков.

— Невозможное возможно! Вылитый Билан!

— Мушкетёр.

— Сбрей эту хрень.

— Сбрей эту жесть!

— Сергей, зачем эта козлиная бородка. Вот завяжешь со спортом, станешь взрослым и мудрым, тогда другое дело. Но сейчас ты юнец, быстро обрабатывающий барьеры. Рано ещё, поверь… прислушайся к мнению.

— Красавчик! Я вас не узнала!

— На Гоголя больше похож.

— Усы надежды?

— Боярский.

— Коня, шляпу и шпагу!