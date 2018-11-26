«Вылитый Билан». Болельщики не узнали Сергея Шубенкова из-за бородки

Вот что пишут болельщики:
— Похож на Билана на массе.
— Похож на Диму Билана.
— Биланков.
— Невозможное возможно! Вылитый Билан!
— Мушкетёр.
— Сбрей эту хрень.
— Сбрей эту жесть!
— Сергей, зачем эта козлиная бородка. Вот завяжешь со спортом, станешь взрослым и мудрым, тогда другое дело. Но сейчас ты юнец, быстро обрабатывающий барьеры. Рано ещё, поверь… прислушайся к мнению.
— Красавчик! Я вас не узнала!
— На Гоголя больше похож.
— Усы надежды?
— Боярский.
— Коня, шляпу и шпагу!
Надо заметить, что впервые снимки с бородкой Сергей начал выкладывать еще в начале ноября. Но уже и тогда поклонники призывали Шубенкова побриться и сравнивали его с Димой Биланом.
А вот как выглядел спортсмен до того, как решил отпустить бороду и усы: