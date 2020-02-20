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Влюбился в российскую супермодель: что известно о романе Джареда Лето и Валерии Кауфман

На днях Джареда Лето и Валерию Кауфман заметили вместе с мамой актера в Лос-Анжелесе. Папарацци сфотографировали знаменитостей на прогулке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Джаред Лето и Валерия Кауфман
Джаред Лето и Валерия Кауфман
www.instagram.com/_darya._.orlova_/

Джаред Лето и Валерия Кауфман не афишируют свои отношения. Они не публикуют совместные фотографии, не выходят вместе в свет, пишет woman.ru.

Солисту группы 30 Seconds to Mars 48 лет, а его подруге — 25. По сообщения СМИ, их впервые заметили вместе еще в 2015 году, пишет «АиФ». Звезды встречаются с 2018 года.

Валерия Кауфман появлялась на обложке российского Vogue, принимала участие в показах Альберты Ферретти, Александра Вана, Balmain, Dolce & Gabbana, Fendi, Giorgio Armani, Gucci. По итогам 2015 года Кауфман вошла в топ-50 лучших моделей мира по версии сайта Models.com и стала лучшей российской моделью по версии Glamour.

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