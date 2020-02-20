Влюбился в российскую супермодель: что известно о романе Джареда Лето и Валерии Кауфман

Джаред Лето и Валерия Кауфман не афишируют свои отношения. Они не публикуют совместные фотографии, не выходят вместе в свет, пишет woman.ru.
Солисту группы 30 Seconds to Mars 48 лет, а его подруге — 25. По сообщения СМИ, их впервые заметили вместе еще в 2015 году, пишет «АиФ». Звезды встречаются с 2018 года.
Валерия Кауфман появлялась на обложке российского Vogue, принимала участие в показах Альберты Ферретти, Александра Вана, Balmain, Dolce & Gabbana, Fendi, Giorgio Armani, Gucci. По итогам 2015 года Кауфман вошла в топ-50 лучших моделей мира по версии сайта Models.com и стала лучшей российской моделью по версии Glamour.