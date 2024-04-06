Во время производства iPhone 16 возникли сложности

Партнеры Apple не смогли выпустить дисплей для iPhone 16, который запросили в компании. Об этом стало известно источникам корейского издания The Elec.

Ранее было известно, что iPhone 16 получит новые дисплей с технологией Border Reduction Structure (BRS). Благодаря этому смартфон может получить OLED-дисплей с рекордно тонкими боковыми рамками.

Однако производственные партнеры Apple не смогли предоставить компании данные дисплеи.

У LG Display и Samsung Display появились трудности при проектировании новых экранов. Чтобы получить максимально тонкие рамки, провода, которые идут от материнской платы к передней панели, необходимо загибать.

Первый образец получилось создать, однако масштабировать производство не удалось.

Кроме того, это не первая проблема, с которой столкнулись при создании iPhone 16. В марте стало известно, что из-за нового метода BRS OLED-экраны стали слишком сильно нагреваться при работе, но этот недостаток удалось устранить.

Ранее сообщалось, что обновление для защиты от сталкеров выпустила Apple.

Самое важное - в нашем Telegram-канале